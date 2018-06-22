Футболисты Аргентины требуют заменить главного тренера на игре со сборной Нигерии

Аргентинские футболисты попросили назначить им другого тренера на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018, который сборная Аргентины проведет против команды Нигерии.

Как пишет Todo Noticias, ссылаясь на источник в национальной Ассоциации футбола, «сборная взбунтовалась» и не хочет, чтобы Хорхе Сампаоли возглавлял их на последнем матче с нигерийской командой.

В материале отмечается, что аргентинцы просят заменить их действующего наставника на его помощника.

Напомним, вечером 21 июня сборная Хорватии одержала победу над сборной Аргентины в матче группы D ЧМ-2018 по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0.