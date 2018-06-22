Футболисты Аргентины требуют заменить главного тренера на игре со сборной Нигерии
Игроки просят, чтобы их наставником в матче с нигерийской командой стал помощник действующего главного тренера.
Фото: Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Аргентинские футболисты попросили назначить им другого тренера на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018, который сборная Аргентины проведет против команды Нигерии.
Как пишет Todo Noticias, ссылаясь на источник в национальной Ассоциации футбола, «сборная взбунтовалась» и не хочет, чтобы Хорхе Сампаоли возглавлял их на последнем матче с нигерийской командой.
В материале отмечается, что аргентинцы просят заменить их действующего наставника на его помощника.
Напомним, вечером 21 июня сборная Хорватии одержала победу над сборной Аргентины в матче группы D ЧМ-2018 по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0.