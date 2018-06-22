Форвард сборной Аргентины оценил шансы команды на выход в плей-офф ЧМ-2018

У сборной Аргентины все еще есть шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщила пресс-служба команды Twitter со ссылкой на форварда сборной Серхио Агуэро.

Агэуро решил оценить перспективы сборной Аргентины после поражения в матче с хорватами – игра завершилась со счетом 3:0.

«Есть еще шанс. Мы должны ждать завтрашнего результата и победить Нигерию», – заявил он.

После двух игр в активе аргентинцев всего лишь одно очко.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что сборной Аргентины было бы лучше выступать без Лионеля Месси.