Сборная Аргентины играла бы лучше без Месси – Пушков о поражении команды на ЧМ-2018
Пушков назвал Месси «иллюзией, миражом и призраком».
Фото: Matthias Koch imago sportfotodienst / Globallookpress
Сборная Аргентины играла бы лучше без участия Лионеля Месси – такое сообщение опубликовал российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter. Он подчеркнул, что на поле Мессии не сумел даже забить пенальти.
«Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле», - написал Пушков.
Кроме того, Пушков назвал Месси «иллюзией, миражом и призраком».
В четверг, 21 июня, сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии - игра завершилась со счетом 3:0.