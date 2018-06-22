Сборная Аргентины играла бы лучше без Месси – Пушков о поражении команды на ЧМ-2018

Сборная Аргентины играла бы лучше без участия Лионеля Месси – такое сообщение опубликовал российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter. Он подчеркнул, что на поле Мессии не сумел даже забить пенальти.

«Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле», - написал Пушков.

Кроме того, Пушков назвал Месси «иллюзией, миражом и призраком».

В четверг, 21 июня, сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии - игра завершилась со счетом 3:0.