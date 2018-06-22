Иранские женщины впервые за 40 лет легально посмотрели футбол на стадионе

Впервые за 40 лет женщин пустили на стадион болеть за национальную сборную по футболу. Матч между Ираном и Испанией произвел революцию в исламской республике – там женщинам впервые за 40 лет разрешили прийти на стадион и поболеть за национальную сборную.

Возможность находиться на спортивной арене вместе с мужчинами им не позволяли с 1979 года, однако тут случай особый, поскольку иранцы не часто попадают на первенство. Матч смотрели на большом экране, установленном на самом большом стадионе Тегерана.

Все 10 тысяч билетов были раскуплены. Раньше, чтобы туда попасть, иранкам приходилось переодеваться мужчинами, но в случае разоблачения их ждало серьезное наказание.

Матч между сборными Ирана и Испании завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев.