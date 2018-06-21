Модрич стал лучшим игроком матча Аргентина — Хорватия

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Модрич забил гол в ворота Аргентины в матче на стадионе в Нижнем Новгороде. Он во второй раз стал лучшим игроком матча. Впервые данной награды он удостоился после матча с командой Нигерии.

Напомним, сборная Хорватии одержала победу над сборной Аргентины в матче группы D чемпионата мира-2018 по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0.