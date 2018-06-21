Разгром Аргентины и выход Франции в плей-офф: чем запомнится 21 июня на ЧМ-2018

Ничьей закончился матч между сборными Дании и Австралии – игра завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте мяч в ворота соперника забил Кристиан Эриксен, а на 29-й минуте счет сравнялся – с пенальти отыгрался Миле Единак. Несмотря на то, что к основному времени тайма было добавлено еще две минуты, расклад игры остался прежним. Матч состоялся на стадионе в Самаре.

Победу над сборной Перу удалось одержать команде из Франции – игра завершилась со счетом 1:0. Это позволило французам выйти в плей-офф ЧМ-2018. На 34-й минуте игры единственный гол удалось забить нападающему Килиану Мбаппе. Матч прошел в Екатеринбурге.

И еще одним крупным сражением за сегодня стал матч между сборными Хорватии и Аргентины. С огромным отрывом в 3:0 победу одержали хорваты. На 53-й минуте игры аргентинский голкипер скинул мяч на Анте Ребича – и тот с лету пробил его в дальний угол. На 80-й минуте матча еще одно очко хорватам принес Лука Модрич. И завершающим голом стал мяч Ивана Ракитича, забитый на 90-й минуте матча. Игра прошла в Нижнем Новгороде.