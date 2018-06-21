Сборная Хорватии разгромила сборную Аргентины в матче ЧМ-2018

Сборная Хорватии одержала победу над сборной Аргентины в матче группы D ЧМ-2018 по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0.

На 53 минуте голкипер Аргентины скинул мяч точно на Анте Ребича, который с лету пробил в дальний угол. На 80 минуте гол в ворота сборной Аргентины забил Лука Модрич. Иван Ракитич забил гол на 90 минуте.

Матч прошел на стадионе в Нижнем Новгороде.