Болельщики Аргентины спели свою версию «Катюши» в Москве

Болельщики Аргентины устроили настоящий карнавал в Москве с песнями и танцами. Под музыку они хором исполнили свою версию русской народной песни «Катюша», пританцовывая и подпрыгивая, взявшись за руки.

В Екатеринбурге фанаты Перу также спели «Катюшу». Флешмоб с исполнением иностранными гостями русской песни идет по всем городам, где играют сборные стран - участниц чемпионата мира по футболу - 2018.

Болельщики, поддерживающие сборные своих стран, организовали флешмоб с флагами своих государств в фан-зоне в Санкт-Петербурге.

В четверг утром, после открытия фестиваля болельщиков на Конюшенной площади, футбольные фанаты из 12 стран, не договариваясь заранее, вышли к ограждению сцены и украсили пространство площадки флагами Испании, Уругвая, Панамы, Португалии, Мексики, Ирана, Австралии, России, Саудовской Аравии, Алжира, Египта и Бразилии.