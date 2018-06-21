Сборные Австралии и Дании сыграли вничью в матче ЧМ-2018
Мяч на пятой минуте забил Кристиан Эриксен, но на 29-й минуте с пенальти отыгрался Миле Единак.
Фото: Ye Pingfanimago sportfotodienst/ Globallook
Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу - 2018. Игра завершилась со счетом 1:1.
Мяч на пятой минуте забил Кристиан Эриксен, но на 29-й минуте с пенальти отыгрался Миле Единак.
К основному времени тайма судья добавил две минуты, но расклад не поменялся.
Матч прошел на стадионе в Самаре.