Сборные Австралии и Дании сыграли вничью в матче ЧМ-2018

Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу - 2018. Игра завершилась со счетом 1:1.

Мяч на пятой минуте забил Кристиан Эриксен, но на 29-й минуте с пенальти отыгрался Миле Единак.

К основному времени тайма судья добавил две минуты, но расклад не поменялся.

Матч прошел на стадионе в Самаре.