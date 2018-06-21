Выиграть или умереть: тренер сборной Уругвая о предстоящем матче с Россией
Сборная России встретится с Уругваем в понедельник, 25 июня. Матч состоится в Самаре.
Фото: Li Ming Xinhua / Globallookpress
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с командой из России. Он отметил, что ожидает от своих игроков только победы.
Между тем Табарес заявил, что сборная Уругвая «в хорошей форме» на чемпионате мира по футболу - 2018.
«Этот матч надо выиграть или умереть. На этой встрече мы хотим показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне», - сообщил он.
Ранее сборной Уругвая удалось вырвать победу у команды из Саудовской Аравии - матч закончился со счетом 1:0. Единственный гол удалось забить нападающему Луису Суаресу на 23-й минуте игры.
Сборная России встретится с Уругваем в понедельник, 25 июня. Матч состоится в Самаре.