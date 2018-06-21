Выиграть или умереть: тренер сборной Уругвая о предстоящем матче с Россией

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с командой из России. Он отметил, что ожидает от своих игроков только победы.

Между тем Табарес заявил, что сборная Уругвая «в хорошей форме» на чемпионате мира по футболу - 2018.

«Этот матч надо выиграть или умереть. На этой встрече мы хотим показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне», - сообщил он.

Ранее сборной Уругвая удалось вырвать победу у команды из Саудовской Аравии - матч закончился со счетом 1:0. Единственный гол удалось забить нападающему Луису Суаресу на 23-й минуте игры.

Сборная России встретится с Уругваем в понедельник, 25 июня. Матч состоится в Самаре.