Юрий Жирков рассказал, с кем из участников ЧМ-2018 хотелось бы сыграть россиянам

Игрок сборной России по футболу Юрий Жирков ответил на вопрос журналистов, с кем из участником ЧМ-2018 из других групп хотелось бы сыграть россиянам.

«Думаю, с португальцами. Мы играли с ними на Кубке конфедераций», - заявил футболист.

Также он ответил на вопрос о том, что обеспечило сборной России победу над командой Египта и как удалось обыграть Мохаммеда Салаха. По его словам, ключом к победе стала коллективная игра.

«Все играли, все старались. Игнашевич помогал его (Салаха - прим. ред.) перекрывать. Была пара возможностей все-таки забить в первом тайме. Хорошо, что справились. В таких эпизодах он (Салах - прим. ред.) показал, что является игроком высочайшего уровня», - отметил Жирков.

Напомним, ранее сборная России по футболу выиграла матч группового этапа чемпионата мира - 2018, обыграв команду Египта со счетом 3:1.