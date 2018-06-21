Юрий Газинский рассказал о речи Черчесова после матча с Египтом

Во время пресс-конференции полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский рассказал, как Станислав Черчесов оценил групповой матч ЧМ-2018 с командой Египта. По словам спортсмена, тренер подчеркнул, что еще не все задачи выполнены.

«Какой-то сверхъестественной речи не было. Нас поздравили, сказали, что впереди есть еще матч, к которому надо готовиться. Не было такого, что все задачи выполнены. Мы играем дома, с серьезным соперником, надо готовиться», - сказал Газинский.

Также футболист ответил на вопрос о том, как сборная расслабляется в свободное от тренировок и игр время. По его словам, даже в такие моменты в жизни команды значительную роль играет режим.

«У нас есть график, который мы соблюдаем. Тренировочный процесс, восстановительные мероприятия. Кто-то играет, кто-то книжку читает, кто-то фильмы смотрит», - добавил полузащитник.

Напомним, ранее сборная России по футболу выиграла матч группового этапа чемпионата мира - 2018, обыграв команду Египта со счетом 3:1.