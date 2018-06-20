Уругвай обеспечил России досрочный выход в плей-офф

Сборная Уругвая досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 после победы над Саудовской Аравией(1:0), таким образом, обеспечив России досрочный выход в плей-офф.

Таким образом, Россия и Уругвай набрали по шесть очков в группе А и в матче сразятся за первое место в квартете. Россиян устроит ничья. Команды Саудовской Аравии и Египта вне зависимости от результата матча последнего тура покидают турнир.

Россия впервые в своей новейшей истории преодолела групповой этап. Последний раз Россия выходила в плей-офф сборная СССР в 1986 году.