Луис Суарес признан лучшим игроком матча Уругвай – Саудовская Аравия

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 против Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом 1:0.

Луис Суарес забил победный гол на 23 минуте. Футболист стал первым игроком сборной, который отличился на трех чемпионатах мира.

Матч ЧМ-2018 группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии прошел в Ростове-на-Дону.