Сборная Уругвая одержала победу над сборной Саудовской Аравии в матче ЧМ-2018

Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Игра завершилась со счетом 1:0.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес на 23 минуте забил гол в ворота противника.

Встреча группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии прошла в Ростове-на-Дону.