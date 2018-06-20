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Дальше, безусловно, будет сложнее - Роман Широков

Роман Широков
18:10 20.06.2018
Игра сборной России улучшается от матча к матчу
Дальше, безусловно, будет сложнее - Роман Широков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА новости

Футболист заслуженный мастер спорта Роман Широков прокомментировал «Звезде» игру нашей сборной в матче против Египта.

«Ожидал, что будет намного сложнее, но ребята здорово сыграли и хорошо выглядели. Самое отрадное, что они прибавляют от матча  к матчу, это еще более обнадеживает. Дальше, безусловно, будет сложнее, потому что и соперники становятся все сложнее», - похвалил наших футболистов Широков.

Хотя сборная России и обыграла Саудовскую Аравию, футболист отметил, что первая игра была хуже.

«Очень хорошо, что они прибавляют, если первая игра при разгромном счете была по качеству не очень хорошей, то эта уже намного лучше, и мы абсолютно заслуженно победили», - сказал Широков.

Заслуженный мастер спорта подчеркнул важность таких побед для наших футболистов и обратил внимание, что с каждым разом сборная России играет все лучше.

«Отрадно всегда обыгрывать кого-то. Если иметь в виду, что мы не выигрывали последние семь матчей, то вдвойне приятно, что у нас две победы с общим разгромным счетом, а то, что игра сборной улучшается, радует еще больше», - отметил он.

Напомним, сборная России одержала победу над сборной Египта со счетом 3:1, чем гарантировала себе выход в плей-офф. Нашим футболистам предстоит еще одна игра в рамках группы - со сборной Уругвая. Матч состоится 25 июня на стадионе «Самара Арена».

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