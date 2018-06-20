Россия подарила себе ночь мечты: западная пресса высоко оценила победу российских футболистов над командой Египта

Сборная России по футболу одержала вторую победу на чемпионате мира и почти гарантировала себе выход из группы. 3:1 - с таким счетом российские футболисты обыграли на стадионе Санкт-Петербург сборную Египта.

Отступать «фараонам» было некуда, и весь первый тайм они держали в напряжении российскую команду. Но на 47-й минуте русского натиска не выдержал защитник Ахмед Фатхи, который неуклюже срезал мяч в свои ворота.

Затем свой третий мяч на турнире провел Денис Черышев. А после гола в исполнении Артема Дзюбы все стало ясно.

Египтянам удалось лишь размочить счет. С пенальти отличился Мохаммед Салах - главная звезда «фараонов».

3:1 - российская сборная продолжает бить рекорды. Ни одна команда-хозяйка за всю истории мировых первенств не стартовала так уверенно. Два матча - две победы с общим счетом 8:1.

На победную серию сборной России по футболу уже отреагировали западные СМИ. Страницы иностранной прессы пестрят яркими и позитивными заголовками по случаю удачного старта россиян на ЧМ-2018.

«Даже с королем Салахом шансов не было: Россия шокировала сборную Египта волей к победе», - так озаглавил свой материал немецкий телеканал NTV.

Четверти часа хватило сборной России для победы; Россия подарила себе очередную ночь мечты!; Россия-Египет ЧМ 2018: Россияне укротили фараонов и устремились к 1/8 – гласят заголовки изданий ARD, Le Matin и 20 Minutes соответственно.

В свою очередь немецкое еженедельное издание Der Spiegel принесло извинения футбольной сборной России после того, как российские футболисты одержали победу над Египтом. Ранее журналисты из Германии негативно высказывались о перспективах хозяев мундиаля. После встречи с Саудовской Аравией, завершившейся со счетом 5:0 в пользу РФ, в газете вышел материал с основной мыслью: «Россия все равно не выйдет из группы». Теперь СМИ признали, что явно недооценили команду Станислава Черчесова.