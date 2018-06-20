Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Леонид Слуцкий, в прошлом тренировавший российских футболистов, заявил, что больше не сможет выступать в качестве комментатора игр ЧМ-2018 на Первом канале.

Клуб «Витесс» из Голландии объявил, что сделает Слуцкого главным тренером команды. Первую тренировку российский специалист должен провести уже 24 июня. Как заявил Слуцкий, он с сожалением прекращает работу на Первом канале.

«Необходимо приступить к другой деятельности», — передают РИА Новости слова Слуцкого со ссылкой на Первый канал.

Напомним, Слуцкий комментировал стартовый матч чемпионата мира по футболу-2018 между Россией и Саудовской Аравией вместе с Александром Елагиным.