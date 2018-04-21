В Мексике был украден кубок UEFA

В Мексике был похищен кубок UEFA, привезенный в страну для демонстрации публике, передает РИА «Новости».

Преступление было совершено в городе Леон-де-лос-Альдама, штате Ганахуато.

Спустя время в прокуратуре штата сообщили, что им удалось обнаружить пропажу и вернуть ее компании, занимающейся перевозкой трофея.

«Прокуратура Гуанахуато сообщает, что сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато вернули Кубок Лиги Европы UEFA после получения информации, что он был похищен из автомашины, которая его перевозила после мероприятия в городе Леон», - рассказали в полиции Ганахуато.

Отмечается, что украден был оригинал Кубка, а не его копия, которая обычно вручается победителям турнира.