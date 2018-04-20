Денисов после скандала извинился перед допинг-офицером за оскорбление

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов извинился перед инспектором допинг-контроля за то, что оскорбил его во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования. Игрок нанес оскорбление допинг-офицеру 16 апреля на базе футбольной команды, оставив грубую надпись в протоколе.

Из-за этого инцидента руководство клуба оштрафовало Денисова на один миллион рублей, сообщает издание «Чемпионат». «Локомотив» также выразил сожаление о случившемся.

«"Локомотив" сожалеет об инциденте, связанном с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС, а футболист принес свои извинения», - говорится в сообщении.

Игорь Денисов перешел в «Локомотив» в августе 2016 года на правах аренды из московского «Динамо». В 2017 году стороны подписали полноценное соглашение. В этом сезоне 33-летний полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах.