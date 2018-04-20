Названо имя вероятного преемника Венгера в «Арсенале»

Арсена Венгера, объявившего о своем уходе с поста главного тренера лондонского «Арсенала» по окончании сезона, вероятно, сменит на этом посту бывший наставник каталонской «Барселоны» Луис Энрике. Об этом пишет The Independent.

Как утверждает газета, испанский тренер находится в хороших личных отношениях со спортивным директором «канониров», вместе с которым работал еще в «Барселоне». По данным британского издания, Энрике уже провел предварительные переговоры с руководством лондонского клуба.

The Independent добавляет, что единственной реальной проблемой в вопросе назначения испанца главным тренером «Арсенала» являются высокие финансовые требования специалиста.

Информация о том, что Арсен Венгер, руководивший «канонирами» с 1996 года, покинет команду, была опубликована на сайте «Арсенала» 20 апреля. За карьеру в Лондоне француз завоевал семь Кубков Англии, семь Суперкубков Англии, трижды становился чемпионом страны, но ни разу не побеждал в еврокубках.