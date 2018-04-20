Арсен Венгер уходит из «Арсенала»
Наставник «канониров» покинет клуб по окончании сезона 2017/18.
Фото: imago sportfotodienst/ Globallook
Главный тренер лондонского «Арсенала» уйдет со своего поста по окончании сезона 2017/18. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте футбольного клуба.
«После внимательного рассмотрения и последующих консультаций с клубом я полагаю, что сейчас для меня настал подходящий момент, чтобы уйти в отставку в конце сезона», - заявил Венгер.
Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время он стал трехкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны.