Арсен Венгер уходит из «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» уйдет со своего поста по окончании сезона 2017/18. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте футбольного клуба.

«После внимательного рассмотрения и последующих консультаций с клубом я полагаю, что сейчас для меня настал подходящий момент, чтобы уйти в отставку в конце сезона», - заявил Венгер.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время он стал трехкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны.