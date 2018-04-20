Фетисов рассказал, как отмечает 60-летний юбилей

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в день своего 60-летия сыграет в хоккей с друзьями на «ВТБ-Арене». Об этом сам именинник рассказал в эфире радио «Звезда».

«Мы с друзьями улетели во вторник на Дальний Восток, для того чтобы провести мастер-класс с мальчишками. Мы были в Хабаровске и Владивостоке», - добавил он.

«Вчера поздно вечером вернулись. Вот сижу счастливый, с обеих рук (принимаю) поздравления, SMS, звонки.. Вечером в шесть часов играем в хоккей», - сказал Фетисов.