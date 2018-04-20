Овечкин установил клубный рекорд по матчам в плей-офф НХЛ
Последняя игра стала 101-й в карьере для россиянина в составе команды Washington Capitals.
Фото: Adam Lacy / Icon Sportswire / Globallookpress
Четвертый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли произошел с 19 на 20 апреля между командами Washington Capitals и Columbus Blue Jackets.
Столичная команда одержала победу со счетом 4:1. Финальную шайбу в ворота команды противника забил Александр Овечкин.
Этот матч стал для российского хоккеиста 101-м в плей-офф за «Вашингтон», сообщает TSN.
За все время капитан клуба НХЛ Washington Capitals забросил 49 шайб и сделал 47 голевых передач.
Овечкин сумел обойти таких хоккеистов, как Келли Миллер, Дэйл Хантер и Никлас Бэкстрем, у которых за спиной по 100 матчей за Washington Capitals в плей-офф.
Ранее в этом месяце Овечкин побил еще один рекорд, став лучшим снайпером регулярного чемпионата NHL в седьмой раз.