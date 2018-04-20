Призвание - побеждать: как Фетисов при жизни стал легендой страны и мира

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли. А еще - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, экс-сенатор и нынешний депутат Госдумы, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, что по военной иерархии соответствует воинскому званию генерала армии. Кавалер высших наград СССР (ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, имеет два «Знака Почета») и России (ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней, Почета, Дружбы).

Все это - об одном и том же человеке, на примере которого сотни тысяч мальчишек по всей стране (причем, пожалуй, не только нашей) выбрали коньки и хоккейную клюшку. Двадцатого апреля свой 60-летний юбилей отмечает Вячеслав Фетисов.

«Красная машина»

Его родители трудились на авиационном заводе в Москве, а семья ютилась в тесной комнатушке заводского барака. Отец будущей легенды спорта, Александр Максимович, был человеком спортивным: увлекался боксом, азартно играл за футбольную команду родного предприятия. Он-то и привел Вячеслава на первую в его жизни хоккейную площадку - дворовую, самодеятельную. На коньках он стоял уверенно - сказались занятия на ледяной горке. В составе дворовой команды мальчишка пробился в финал московского городского турнира «Золотая шайба» - были когда-то такие соревнования, объединявшие тысячи юных энтузиастов этой зимней игры по всему Советскому Союзу.

Совершенно случайно матч, в котором принимал участие Фетисов, привлек внимание тренера из ЦСКА Юрия Чебарина. Его армейцы тренировались неподалеку от того места, где проходили встречи в рамках столичной «Золотой шайбы». Спустя два дня парень уже вышел на свою первую тренировку в армейском клубе. С ЦСКА Вячеслав Фетисов пройдет долгие 16 лет: закончит легендарный военный институт физической культуры в Ленинграде, дослужится до воинского звания майора, станет капитаном армейской команды и сборной СССР. Его бюст уже десять лет украшает Аллею Славы у входа в административный центр ЦСКА на Ленинградском проспекте вместе с бюстами других воспитанников этого клуба - прославленных покорителей многих пьедесталов почета.

Легендарная пятерка - Фетисов, Ларионов, Макаров, Крутов, Касатонов - была грозой любого противника, украшением хоккейных баталий, залогом блестящего матча. За свою спортивную карьеру Вячеслав Александрович добился всех высших титулов мирового хоккея. Он - олимпийский чемпион (1984, 1988) и серебряный призер Олимпийских игр (1980 год), чемпион мира (семь раз), а также серебряный и трижды бронзовый призер мировых первенств, девятикратный чемпион Европы, чемпион СССР, многократный обладатель Кубка европейских чемпионов и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в розыгрышах названного Кубка (среди защитников). А кроме того, победитель регулярного чемпионата НХЛ, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Канады, кавалер Олимпийского ордена, участник символической сборной столетия Centennial All-Star Team Международной федерации хоккея с шайбой, член Тройного золотого клуба - сообщества победителей Олимпиад, чемпионатов мира и Кубка Стэнли. Кавалер восьми государственных наград своей страны.

Хвалу и клевету приемли равнодушно

В его жизни были не только взлеты. Падений тоже хватало. В начале 1979 года спортсмен получил серьезную травму спины - врачи ставили крест не только на карьере, но и на элементарной возможности ходить. Но Фетисов не принял этот «приговор», не сдался на милость обстоятельствам. Он продолжал тренироваться, хотя иногда и с трудом поднимался с постели. И победил, выстоял. Новым ударом судьбы станет страшная автомобильная авария 1985 года, которая унесет жизнь его единственного брата Анатолия. Парню было всего 17 лет… Вячеслав тогда был за рулем, от того память о той трагедии еще тяжелее. А в 1997 году, уже в США, ему предстоит похожее страшное испытание: Фетисов попадает в аварию вместе со своим партнером по команде Владимиром Константиновым и массажистом Сергеем Мнацакановым. Друзья получили серьезные увечья, в том числе Вячеслав, хотя его травмы оказались не такими тяжелыми. Позже он скажет, что остался на последний сезон в НХЛ только для того, чтобы «играть за Володю Константинова». Он был для Фетисова младшим братом, близким товарищем, ведь вместе с Анатолием они когда-то играли в одной юношеской команде, дружили, приходили вместе домой.

Естественно, что нашлись хулители, обвинившие Фетисова и в том, и в другом происшествии. Он выдержал и этот натиск… В том же 1997 году весь клуб «Детройт Ред Уингз»», где играли Фетисов и Константинов, выходил на поле с вышитыми на форме инициалами пострадавших членов команды и надписью «Верим» на двух языках. Клуб тогда вырвал победу, а добытый в финальной игре Кубок положили Владимиру Константинову на колени и провезли коляску с ним по льду. Зрители в Вашингтоне, где проходил финал, не могли сдержать слез…

Двадцать пятого августа 2000 года в Москве состоялся прощальный матч Вячеслава Фетисова: в нем участвовали Макаров, Ларионов, Крутов, Каменский, а еще Быков, Буре, Мартин Бродо, Яри Курри, Скотт Стивенс, Ларри Робинсон. Противостояние команд «Звезды России» - «Сборная мира - 2000» закончилось победой россиян, хотя и с символическим перевесом в одну шайбу - 7:6. Потом была тренерская работа со сборной России на Олимпийских играх в Солт-Лэйк-Сити, где команда под руководством Фетисова завоевала бронзовые медали. Ему был доверен и высший спортивный пост в стране - в 2002 году звезда мирового хоккея назначается на должность главы Госкомитета России по физической культуре и спорту, позже переформатированного в Федеральное агентство. С 2008 года он в парламентской деятельности - был сенатором, а на последних выборах в Государственную Думу (2016 год) получил депутатский мандат и пост первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В основном составе

Он и сегодня старается едва ли не каждый день выходить на каток, играть в любимую игру. Среди тех, кому он пасует шайбу, - министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, большой любитель и сторонник развития этого вида спорта в армейских и флотских гарнизонах. Недавно вместе с главой военного ведомства Вячеслав Фетисов сыграл в Североморске в товарищеском матче с командой Северного флота. Там был открыт чемпионат ВМФ России по хоккею с шайбой. В состав звездной команды вошли Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, а коллектив соперников возглавил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Вместе с министром обороны смотрели они и финальный матч недавнего олимпийского турнира, когда сборная России преподнесла настоящий подарок всей стране, выиграв долгожданное золото Игр. «Мы планомерно шли к этому успеху и в итоге вытерпели и выиграли. Молодцы!» - не скрывал эмоций Фетисов, сам не единожды покорявший олимпийские пьедесталы.

Себя Вячеслав Александрович считает счастливым человеком, ведь его жизнь прошла как раз в этих эмоциях и переживаниях. Правда, он их не копит в себе, а щедро делится с другими. Свой юбилей звезда мирового хоккея встречает большим «турне». В программе - поездки по стране, мастер-классы, занятия с детьми, открытие новых катков. У каждого должен быть шанс увидеть и попробовать большой хоккей, считает Фетисов. Во Владивостоке тренировка юных спортсменов с бойцами «Красной машины» прошла на одной из новейших ледовых площадок столицы Приморья. А скоро здесь откроется академия Вячеслава Фетисова, в которой будущих звезд хоккея начнут обучать с трехлетнего возраста. К слову, такой же хоккейный «вуз» уже успешно работает в Подмосковье.

Работу с молодежью он считает своей особой миссией. Совсем недавно Вячеслав Фетисов был объявлен наставником Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия». Миссией наставника наделяются люди-легенды, заслужившие авторитет и уважение в обществе своим талантом, уникальностью, упорством и преданностью профессии, которыми они готовы поделиться с юными армейцами. «Я считаю, что нам надо относиться к молодежным проектам и движениям с особым вниманием, - убежден Вячеслав Фетисов. - Роль воспитания подрастающего поколения в том, как будет развиваться наша страна завтра, и ее трудно переоценить. Поэтому нам, старшему поколению, надо стараться быть причастными к такого рода проектам, стараться передавать как можно больше опыта, делиться важным и ценным с теми, кто через шаг придет нам на смену. В этом я и вижу смысл наставничества».

В 2016 году хоккеист стал ведущим собственной авторской программы «Фетисов» на телеканале «Звезда». В ставшем уже популярном ток-шоу - именитые гости, эксклюзивные интервью, сенсационные факты. Не обходится и без громких скандалов: в мире спорта без них сегодня никуда. Великие победы и острые проблемы предстают здесь в новом свете: Фетисов разбирается в них лично. Успевает он и сниматься в кино: в телесериале «Молодежка», рассказывающем о перипетиях российского юношеского хоккея, спортсмен сыграл самого себя. Выпустил книгу воспоминаний, она называется «Овертайм». Сейчас готовит к изданию второй блок, его рабочее название такое же незатейливое - «Овертайм-2». «Там будет много интересного», - утверждает чемпион. Что ж, в этом даже не приходится сомневаться.