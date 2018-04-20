Футбольные фанаты пробили голову тренеру во время матча в Турции

Во время полуфинала Кубка Турции на 57-минуте встречи в ходе потасовки между болельщиками «Фенербахче» и запасными игроками «Бешикташа» фанаты начали кидать в сторону поля различные предметы.

Один из них прилетел прямо в голову 65-летнего тренера «черно-белых» Шенола Гюнеша и серьезно травмировал его. По информации BBC, врачи клуба наложили специалисту пять швов, после чего Гюнеша госпитализировали в больницу.

Причиной конфликта стало решение главного арбитра об удалении португальского защитника «Бешикташа» Пепе за грубый фол на 30-й минуте.

В итоге после инцидента, судья приостановил встречу при счете 0:0 и увел команды с поля. Федерация футбола Турции вынесет решение об исходе матча на заседании.