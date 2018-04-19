Более 160 тыс. билетов на ЧМ-2018 продано в первые сутки последнего этапа продаж

164 136 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России приобрели болельщики по всему миру за первые сутки последнего этапа продаж на официальном сайте FIFA, об этом сообщила пресс-служба федерации.

«Большая часть билетов досталась российским болельщикам (87 902). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: Аргентина (7 740), Мексика (6 598), Бразилия (6 198), США (5 780), Германия (5 181), Перу (3 799), Колумбия (3 756), Китай (2 930), Египет (2 370) и Индия (1 905)», - говорится в сообщении.

Последний этап продаж продлится до 15 июля 2018 года. За это время болельщики смогут приобрести билеты онлайн при условии их наличия в режиме реального времени и в порядке общей очереди.

Параллельно со стартом последнего этапа продаж 18 апреля во всех городах - организаторах турнира также открылись главные билетные центры FIFA. Изначально в них можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн. Начиная с 1 мая билеты опять же при условии их наличия будут также доступны для приобретения в кассах главных билетных центров FIFA.