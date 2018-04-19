Хоккеисты ЦСКА одержали первую победу в финале Кубка Гагарина

Хоккейная команда ЦСКА одержала первую победу в финале Кубка Гагарина, сообщает ТАСС. В третьем матче финальной серии армейцы победили казанский «Ак Барс» со счетом 3:2, сократив тем самым отставание в серии.

«Хорошо, что вели в счете, но потом упустили преимущество. ЦСКА здорово играет в обороне, здорово начали матч, хороший прессинг, движение с их стороны. Мы выстояли, немного не повезло, нужно поправить реализацию», - прокомментировал поражение нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев.

Первые два матча, прошедшие в Казани, завершились не в пользу армейцев - оба раза «Ак Барс» выигрывал со счетом 2:1.