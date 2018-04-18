«Тосно» победил «Спартак» в серии пенальти и прошел в финал Кубка России

Московский «Спартак» уступил петербургскому «Тосно» в полуфинальном матче Чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве, гости игры оказались точнее в серии пенальти, завершив его со счетом 5:4.

Основное и дополнительное время игры между «Спартаком» и «Тосно» завершилось ничьей со счетом 1:1. Первый тайм прошел без голов. Во втором нападающий «Спартака» Зе Луиш принес забил мяч в ворота противника. Московский клуб лидировал до 89-й минуты, пока футболист «Тосно» Вагиз Халиулин не сравнял счет. В итоге все закончилось серией пенальти не в пользу «Спартака».

Таким образом, футбольный клуб из Санкт-Петербурга прошел в финал Чемпионата России. Последняя встреча сезона состоится 9 мая. Тогда «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» за Кубок России.