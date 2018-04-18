Стартовал финальный этап продаж билетов на ЧМ-2018

На официальном сайте FIFA стартовал финальный этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Впервые турнир примет Россия, он состоится с 14 июня по 15 июля.

Для продажи доступны билеты всех четырех ценовых категорий. Cамый дешевый билет стоит 1 280 рублей, и это только для россиян. Именно жители РФ уже выкупили большую часть абонементов - почти 700 тысяч. За ними следуют любители футбола из США, Бразилии, Колумбии и Германии.

Всем купившим билеты рекомендуется получить паспорт болельщика, который дает право на безвизовый въезд во время турнира, а также на бесплатные поезда до тех городов, в которых пройдут матчи.