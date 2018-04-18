Украинские борцы приедут в Россию вопреки запрету Киева
Сборная Украины по борьбе выступит на чемпионате Европы, несмотря на указ Минспорта о бойкоте украинскими спортсменами соревнований в России.
Фото: Александр Вильф/ РИА новости
Украинская сборная выступит на чемпионате Европы по борьбе в Москве, несмотря на запрет со стороны своего правительства. Об этом сообщили в Ассоциации спортивной борьбы Украины.
«Решение принято с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины из-за неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы», - говорится в сообщении.
Ранее, в марте, министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о бойкоте украинскими спортсменами соревнований в России.
Чемпионат Европы по борьбе пройдет с 29 апреля по 7 мая 2018 года в дагестанском Каспийске.