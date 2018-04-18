Украинские борцы приедут в Россию вопреки запрету Киева

Украинская сборная выступит на чемпионате Европы по борьбе в Москве, несмотря на запрет со стороны своего правительства. Об этом сообщили в Ассоциации спортивной борьбы Украины.

«Решение принято с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины из-за неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы», - говорится в сообщении.

Ранее, в марте, министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о бойкоте украинскими спортсменами соревнований в России.

Чемпионат Европы по борьбе пройдет с 29 апреля по 7 мая 2018 года в дагестанском Каспийске.