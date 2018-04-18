РФС произвел масштабные перестановки в судейском корпусе после скандала со Смоловым

Несколько громких увольнений произошло в департаменте судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

«РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров», - говорится в сообщении.

Также бюро исполкома РФС приняло решение об увольнении еще двух руководителей - начальника судейского комитета Андрея Бутенко и руководителя контрольно-квалификационной комиссии по судейству Юрия Баскакова.

Кадровые перестановки состоялись на фоне скандала с аппеляцией ФК «Краснодар» на желтую карточку нападающему Федору Смолову, которую он получил в игре с тульским «Арсеналом» 14 апреля.

В РФС признали, что арбитр Артем Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав Смолову желтую карточку за якобы симуляцию, при том что ему в том эпизоде порвали бутсы.

Эта карточка стала для Смолова четвертой, что вынудит его пропустить важный матч с ЦСКА. При этом в РФС заявили, что действующие правила регламента не позволяют отменить желтую карточку, дабы не создавать прецедент и менять правила по ходу турнира.