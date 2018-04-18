WADA продолжит расследование допинга в России

Всемирное антидопинговое агентство призвало международные спортивные организации вернуться к расследованию дел о нарушении антидопинговых правил атлетами из России. С таким заявлением выступил президент WADA Крейг Риди, передает Insidethegames.

«Мы должны довести дело до конца, иначе репутации спорта, международным федерациям и борьбе с допингом будет нанесен урон», - считает Риди.

По его словам, это сложный вопрос, перегруженный данными. К настоящему моменту только две федерации уже официально закрыли дела, еще четыре продолжают рассмотрение, а 11 запросили дополнительную информацию, в том числе и о повторном анализе допинг-проб российских спортсменов.