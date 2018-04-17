Футбольный матч в Пятигорске открыл медведь
Ручной медведь по кличке Тима открыл футбольный матч между пятигорским «Машуком-КМВ» и «Ангуштом» из Назрани.
Матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пятигорским «Машуком-КМВ» и назранским «Ангуштом» открыл медведь по прозвищу Тима.
Перед началом игры дрессированный мишка сел на задние лапы и несколько раз похлопал в ладоши, поприветствовав болельщиков. Затем под аплодисменты зрителей передал мяч главному арбитру.
Встреча завершилась победой «Ангушта» со счетом 3:0.