В FIFA ожидают аншлаги на всех матчах ЧМ-2018

В Международной федерации футбола (FIFA) ожидают аншлага на всех матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом во вторник заявил журналистам глава билетного департамента FIFА Фальк Эллер.

«Ожидаем аншлаги. У нас нет каких-то причин думать, что их не будет. Это очень приятный и позитивный момент. Мы ожидаем, что все билеты будут проданы», - сказал Эллер.

Финальный этап продаж билетов на мундиаль стартует 18 апреля. По словам Эллера, с момента старта первого этапа продаж в сентябре 2017 года будет продано 2,7 миллиона билетов.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля, футбольные матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Саранске и Екатеринбурге.