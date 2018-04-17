Ведущие футбольные клубы России выступили за возрождение старого турнира

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о желании передовых футбольных клубов воссоздать Кубок Лиги. Время проведения предполагаемого турнира сейчас обсуждается.

«Мы хотим воссоздать Кубок Лиги, это желание ведущих клубов, таких как "Зенит", ЦСКА, "Краснодар". Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов», - сообщил он.

Помимо этого, президент РФПЛ отметил, что проведение кубка весьма выгодно в экономическом плане, так как у него уже имеются потенциальные партнеры и спонсоры.

Первый и пока единственный раз Кубок Лиги был проведен РФПЛ в 2003 году. В нем приняли участие 16 футбольных клубов.

Впоследствии от проведения турнира отказались из-за плотного расписания матчей чемпионата страны.