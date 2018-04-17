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Британский эксперт рассказал об «оружии Кремля» против сборной Англии на ЧМ-2018

Василиса Морозова
00:05 17.04.2018
Профессор в области безопасности и разведки Энтони Глис выразил опасение, что сборной Англии могут помешать успешно выступить на чемпионате мира-2018 русские девушки.
Британский эксперт рассказал об «оружии Кремля» против сборной Англии на ЧМ-2018
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Британский эксперт по безопасности и разведке профессор Энтони Глис заявил, что Кремль может использовать российских девушек для соблазнения футболистов сборной Англии на ЧМ-2018. Об этом пишет Daily Express.  

«У английской национальной команды нет больших надежд на победу в ЧМ-2018. Если вдруг шансы команды возрастут, то русские помешают победе», - уверен эксперт.

При этом он предположил, что в Москве британских футболистов могут отравить в Москве, или, что хуже, соблазнить, чтобы «вывести из строя».

«При помощи пищевого отравления или соблазняя игроков великолепными русскими девушками, но они это сделают. Такое поведение в стиле страны, где государство и болельщики ничем не разделены», — добавил Глис.  

Однако, как признался профессор, это всего лишь вариант развития событий. И все же он отметил, что Кремль может быть причастен к подобным инцидентам.

«Отвлечение внимания игроков от соревнований при помощи русских девушек — это кремлевская тактика. Даже британские чиновники знают о том, что необходимо избегать русских женщин», - заключил Глис.  

В начале марта газета The Sun писала, что британские футболисты привезут на ЧМ в Россию своих поваров, а также ряд продуктов (кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай). Подобные меры, утверждают журналисты, связаны со страхом отравлений во время соревнований.

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