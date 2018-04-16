FIFA расследует инцидент с расистскими выкриками на матче Россия - Франция

Расследование инцидента с расистскими выкриками в адрес темнокожих футболистов на контрольном матче Россия - Франция началось в FIFA. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией в футболе Алексея Смертина.

«FIFA уведомила РФС о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге», - цитирует Смертина агентство.

По словам Смертина, РФС готов принять активное участие. Сейчас в союзе ведется внутреннее расследование, направлен запрос в министерство внутренних дел об установлении личностей причастных к инциденту болельщиков.

«Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России», - подчеркнул офицер РФС.

Матч Россия - Франция состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге и завершился победой французских футболистов со счетом 3:1.