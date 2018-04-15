«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом английской премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 33-го тура Английской премьер-лиги проиграл «Вест Бромвич» со счетом 1:0. Единственный гол оказался на счету Джея Родригеса (73-я минута).

Таким образом, благодаря поражению «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по футболу.

За пять туров до конца команда имеет 16 очков отрыва от подопечных Жозе Моуринью.