Аршавин отказался от поездки на ЧМ-2018

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин сообщил, что от поездки на Чемпионат мира-2018 по футболу придется отказаться. Его слова приводит издание Sports.kz.

Как отметил Аршавин, причиной отказа является турнир Казахстана, который будет проходить примерно в то же время.

«Здесь же будет чемпионат Казахстана в это время, вы же не останавливаете турнир. Я, наверное, даже посмотреть не съезжу», - сообщил он.

Футболист также отказался от комментария по возвращению в российскую сборную.

«Обсуждения и обсуждения», - заявил Аршавин.

Спортсмен не выступает в составе сборной России с 2012 года. В общей сложности ему удалось забить 17 голов и провести 74 игры в майке российской сборной.

Аршавин выступает в чемпионате Казахстана с 2016 года.

Ранее сообщалось, что ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018.