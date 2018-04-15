Совпадение — не думаю: Смолова дисквалифицировали прямо перед игрой с ЦСКА

Федор Смолов, занимающий позицию нападающего футбольного клуба «Краснодар», сделал заявление о ситуации с получением им желтой карточки в одном из матчей. Смолов получил ее за симуляцию в недавней встрече с тульским «Арсеналом».

«Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах, и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Не знаю, если ее мне не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом», — цитируют РИА Новости заявление Смолова.

Регламент соревнований позволяет отменить лишь красную карточку. По мнению Смолова, ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за свое «место под Солнцем», а равное количество очков у московского и краснодарского клубов этому не способствует. Смолов сомневается, что его желтая карточка — обычное совпадение.

Между тем, ранее главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов заявлял, говоря о Смолове, что в случае, когда игрок уверен в своих силах, ему стоит уезжать. Речь шла о потенциальном переходе форварда в какой-либо европейский футбольный клуб.