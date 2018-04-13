Российская паралимпийка Михалина Лысова выиграла суд с газетой Bild из-за клеветы по допингу

Российская шестикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова выиграла суд с немецким изданием Bild, журналисты которого обвинили ее в употреблении допинга.

Компрометирующая статья появилась накануне Игр в южнокорейском Пхенчхане. Требование Лысовой удалить порочащие материалы проигнорировали, после чего она обратилась в окружной суд Гамбурга.

«Целый день я ходила и не знала, что делать и как вообще себя вести в этой ситуации, и хотелось какой-то справедливости. Поэтому я обратилась в паралимпийский комитет за помощью, чтобы они поддержали меня и сказали, что делать в такой ситуации. Мне не хотелось связываться с этой темой, но и не хотелось оставлять это все, ведь я понимала, что это касается моей чести, чести нашей страны», - рассказала Лысова.

Суд встал на сторону девушки и посчитал действия корреспондентов «грубым нарушением личных прав и прав, гарантированных международным законодательством для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Суд постановил удалить клеветническую статью с сайта издания и впредь запретил журналистам издания называть Лысову «русской употребляющей допинг». Сейчас спортсменка ждет официальных извинений за ложь в свой адрес.