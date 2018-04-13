Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет

Признаков отказа какой-либо футбольной федерации от участия в чемпионате мира по футболу в России нет. Об этом немецкому изданию Bild заявил директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Ни от одной страны мы не слышали, что их федерация футбола собирается бойкотировать чемпионат мира», - заявил Сорокин.

Он также отметил, что одним из главных приоритетов для организаторов мундиаля станет обеспечение безопасности.

«Сделаем все, чтобы задушить террористическую опасность в зародыше», - подчеркнул глава оргкомитета.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В Москве пройдет 12 матчей.