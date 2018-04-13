ЦСКА сыграли вничью с «Арсеналом» в матче четвертьфинала Лиги Европы

Сегодня на арене ЦСКА прошел матч четвертьфинала Лиги Европы между российским ЦСКА и английским «Арсеналом».

После первого тайма счет был 1:0 в пользу московского клуба. Мяч в ворота лондонцев отправил Федор Чалов.

Второй гол уже во втором тайме забил Кирилл Набабкин.

Практически до конца матча счет оставался 2:0 в пользу ЦСКА. Но на 75-ой минуте второго тайма нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбэк стал автором первого гола англичан. А полузащитник Аарон Рэмзи сравнял счет в дополнительное время.

Матч четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» закончился ничьей, со счетом 2:2.

Напомним, ранее в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» прошел первый матч ¼ Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА. Итогом матча стал счет 4:1 в пользу английского футбольного клуба.