Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с «Арсеналом»
ПФК ЦСКА Москва определился со стартовым составом на матч Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы. Об этом клуб сообщает в своем Twitter.
С первых минут на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве выйдут Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Кристян Бистрович, Александр Головин, Алан Дзагоев, Федор Чалов и Ахмед Муса.
Наш состав на #ЦСКААрсенал Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса. Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов. pic.twitter.com/8h4GkcsAiR— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 апреля 2018 г.
У «Арсенала» с первых минут на поле выйдут Петер Чех, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Мохамед Эльнени, Джек Уилшир, Аарон Рэмзи, Месут Озил, Дэнни Уэлбек и Александр Ляказетт.
Начало встречи в 22:05 мск.