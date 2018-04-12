Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с «Арсеналом»

ПФК ЦСКА Москва определился со стартовым составом на матч Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы. Об этом клуб сообщает в своем Twitter.

С первых минут на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве выйдут Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Кристян Бистрович, Александр Головин, Алан Дзагоев, Федор Чалов и Ахмед Муса.

У «Арсенала» с первых минут на поле выйдут Петер Чех, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Мохамед Эльнени, Джек Уилшир, Аарон Рэмзи, Месут Озил, Дэнни Уэлбек и Александр Ляказетт.

Начало встречи в 22:05 мск.