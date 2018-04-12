Знарок сложил полномочия главного тренера хоккейной сборной России

Олег Знарок покинул пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом сообщил президент Федерации Владисла Третьяк, который сегодня, 12 апреля, был переизбран на новый срок.

Исполнять обязанности наставника хоккеистов будет Илья Воробьев. Он же повезет сборную на ближайший чемпионат мира в Данию, а Знарок будет его консультантом.

Олег Знарок воглявлял российскую национальную команду с 2014 года. Главным достижением сборной при Знарке стала победа на олимпийских играх в Пхенчхане. а также золотые медали чемпионата мира 2014 года.