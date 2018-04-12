Экс-футболист ЦСКА дал прогноз на игру «армейцев» с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы

Футболисты ЦСКА покажут хорошую игру в матче с лондонским «Арсеналом», полагает бывший защитник «армейцев» мастер спорта международного класса Александр Гришин.

«Задача только одна — показать своим болельщикам на домашнем стадионе хороший футбол. Пусть ЦСКА даже не выйдет в полуфинал, но если команда будет сражаться и одержит победу с любым счётом, поклонники армейцев наверняка останутся довольны и даже не подумают упрекнуть футболистов. Все ведь понимают, что ЦСКА серьёзно уступает “Арсеналу” в классе», - заявил Гришин в интервью телеканалу RT.

Тем не менее спортсмен не исключил возможность победы над «Арсеналом».

«Думаю, Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА - ред.) выставит на матч сильнейший состав, и ребята поборются. А там чем черт не шутит, может, ЦСКА и выиграет 3:0! Всякое случается. В 1992 году мы выбили из Лиги чемпионов “Барселону”, которая на тот момент была лучшей командой Европы. Главное — верить».

Матч ЦСКА - «Арсенал» за право на выход в полуфинал Лиги Европы состоится 12 апреля в Москве на стадионе Арена ЦСКА. Начало игры в 22.05 по московскому времени.