Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в лёгком весе
Российский боец смешанного стиля оставил позади ирландца Конора Макгрегора и Тони Фергюсона из США.
Фото: Jason Silva/ ZUMAPRESS.com/ Globallook
Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
Первую строчку в рейтинге российский боец смешанного стиля занял после победы над американцем Элом Яквинтой. На втором месте обозначен ирландский боец Конор Макгрегор, а замыкает тройку Тони Фергюсон из США.
В рейтинге лучших бойцов чемпионата, без учета весовой категории, Нурмагомедов поднялся на восьмое место.