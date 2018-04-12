Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в лёгком весе

Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Первую строчку в рейтинге российский боец смешанного стиля занял после победы над американцем Элом Яквинтой. На втором месте обозначен ирландский боец Конор Макгрегор, а замыкает тройку Тони Фергюсон из США.

В рейтинге лучших бойцов чемпионата, без учета весовой категории, Нурмагомедов поднялся на восьмое место.