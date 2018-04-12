Названы участники полуфинала Лиги чемпионов по футболу

Игроки мадридского «Реала» проиграли туринскому «Ювентусу» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 3:1. Однако, несмотря на поражение, «Реалу» удалось выйти в полуфинал по сумме двух игр.

Первый матч, который прошел 3 апреля в Турине, завершился со счетом 3:0 в пользу испанской команды.

В ответной игре итальянцы выигрывали 3:0, однако во время последней минуты матча «Реал» заработал пенальти, который достался Криштиану Роналду. Вместе с тем, в результате споров с арбитром был удален голкипер гостей Данлуиджи Буффон.

Во время второго матча игроки мюнхенской «Баварии» и испанской «Севильи» сыграли вничью, но «Баварии» удалось пройти в следующий раунд за счет победы в первой игре – матч завершился со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду убежден, что он является лучшим футболистом в мире на данный момент.