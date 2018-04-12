Хоккеист Илья Ковальчук продал свою олимпийскую награду

Нападающий СКА Санкт-Петербурга и сборной России Илья Ковальчук рассказал о причинах, побудивших его отдать BMW X5, который достался ему в награду за победу на Олимпийских играх 2018 года.

Новым обладателем автомобиля стал игрок клуба НХЛ «Коламбус» и другой форвард национальной команды Артемий Панарин.

«Спасибо Артемию Панарину, именно он купил машину», — написал Ковальчук в своем Instagram.

Вырученные за продажу более 7-ми миллионов рублей хоккеист направит на благотворительность, сообщают «Известия».

Между тем, ранее капитан российской сборной по хоккею Павел Дацюк передал золотую медаль, завоеванную на Чемпионате мира в 2012 году, женскому монастырю в Среднеуральске. Уроженец Екатеринбурга и религиозный человек, Дацюк посетил монастырь, чтобы «отблагодарить Бога за победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане».